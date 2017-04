En visite chez Deezer, François Fillon accueilli par des fonds d'écran "#rends l'argent"

François Fillon s'en est-il seulement rendu compte ? Rien n'est moins sûr. En effet, si des photos montrent plusieurs écrans mentionnant "Rends l'argent!" allumés en même temps dans l'open-space, les journalistes présents sur place nous rapportent n'en avoir vu qu'un seul en état de marche lorsque l'ancien Premier ministre est entré dans la pièce.





De leur côté, certains salariés de Deezer estiment avoir fait passer leur message. L'un d'eux, contacté par LCI, nous confie : "Ce n'était pas du tout prémédité et il n'y a eu aucune consultation entre nous. Chacun a fait comme il l'entend. Nous n'étions pas d'accord pour sa venue et on l'a fait savoir via des messages d'humour contre François Fillon et ce qu'il véhicule comme image depuis ses affaires, son programme, ses idées, sa proximité avec Sens commun. Ce ne sont pas nos valeurs. On est une boîte high-tech, nous ne vivons pas dans le passé."