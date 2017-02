En visite en Algérie, Emmanuel Macron propose de créer une chaîne de télévision franco-algérienne

Emmanuel Macron continue sa campagne présidentielle sur le terrain de la diplomatie avec le second jour de sa visite en Algérie ce mardi 14 février. En marge de ce déplacement, l'ancien ministre de l'Economie a écrit une tribune sur le site "Tout sur l'Algérie", dans laquelle il évoque longuement la relation particulière qui lie la France et l'Algérie. "En choisissant de venir en Algérie durant la campagne présidentielle française, mon ambition est de souligner l’importance de votre pays et de réaffirmer la force des liens qui nous unissent", débute-t-il.





Le candidat consacre ensuite un paragraphe entier à un "partenariat dans la culture, dans les arts et l’audiovisuel". Et de préciser : "À travers le cinéma, les industries créatives ou même l’édition numérique, l’Algérie et la France ont mille projets à construire. Je soutiens en particulier un grand projet inspiré des liens anciens entre nos artistes et nos techniciens audiovisuels et de l’exemple européen". Il souhaite ainsi construire un projet de chaîne de télévision franco-algérienne dans l'esprit d'Arte, la chaîne franco-allemande.