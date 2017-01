Enjeux de l'année politique : trois interrogations cruciales pour 2017

"Six Français sur dix disent qu’ils ne souhaitent pas voir le Front national participer au pouvoir", selon le politologue Roland Cayrol. Il souligne tout de même "l’espoir" de Marine Le Pen. Les Français pourraient avoir envie de "renverser la table" comme aux Etats-Unis avec Trump ou au Royaume-Uni avec le Brexit. Pour Frédéric Says, journaliste à France Culture, "il n’y a rien qui l’empêche".

2 Emmanuel Macron peut-il révolutionner la vie politique ?

"Emmanuel Macron est l’inconnue de ce scrutin, c’est celui qui peut provoquer le plus de surprises". Selon Roland Cayrol, "beaucoup de Français ont envie que les choses changent et que les têtes changent". Plus souriant que les politiques habituels, Emmanuel Macron est le candidat à avoir à l’œil dans les mois à venir.