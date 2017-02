Eric de Montgolfier : "Pourquoi Marine Le Pen ne bénéficierait-elle pas de la même indulgence coupable que François Fillon ?"

La probité en politique, un vaste thème que l'ancien procureur Eric de Montgolfier est venu défendre ce vendredi matin sur LCI. Alors que les affaires d'emplois fictifs présumés touchant François Fillon et Marine Le Pen plombent la campagne, le nouveau conseiller justice de Benoît Hamon a tenu à défendre les institutions judiciaires qu'il connaît bien. "Est-ce scandaleux que la justice s'intéresse à des gens qui prétendent devenir Président de la République ?" s'est-il interrogé.





Quant à la rapidité à laquelle la justice doit traiter ces affaires, Eric de Montgolfier s'est montré très ferme : "On ne peut pas attendre. Car après il y a l'immunité pénale du chef de l'Etat qui, à mon sens, est une catastrophe démocratique, et pendant 5 ans on subirait un président qui serait un délinquant ou serait susceptible de l'être".