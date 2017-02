Ancien assistant parlementaire, Eric Naulleau estime qu'il lui faudrait à peine "45 secondes" pour prouver le travail effectué

Et de continuer. "Si on m’avait soupçonné d’emploi fictif, ça aurait pris 45 secondes pour me disculper, car les preuves étaient abondantes". Rappelant à plusieurs reprises que le poste d’assistant parlementaire est un "travail à plein temps", un "vrai boulot", Eric Naulleau remet en question implicitement l'emploi occupé par Penelope Fillon.





"Un attaché parlementaire, il est très facile d’établir la véracité ou le coté fictif de son travail. Si après plusieurs semaines d'enquête des services spécialisés on n’y arrive pas, ce n’est pas bon signe." Avant de terminer. "Je laisse chacun en tirer les conclusions".