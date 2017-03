ErnotteGate : la riposte savamment orchestrée du Front national contre Envoyé Spécial

Pour en avoir le coeur net, nous avons contacté David Rachline, maire FN de Fréjus et directeur de campagne de Marine Le Pen, qui a relayé la vidéo sur Twitter. Il nous répond par SMS ce vendredi matin, à grands renforts de smileys : "J'ai déniché ce témoignage indiscutable sur Internet... :p C'est du grand journalisme, j'en suis convaincu :D". Joint directement par téléphone quelques instants plus tard, l'élu n'entend pas lâcher davantage d'informations et nous répète qu'il a "trouvé cette vidéo sur Internet". Interrogé sur le timing surprenant de la publication de ces images, il renchérit, non sans ironie : "Tout à fait, vous avez raison, c'est étonnant. Tout comme est étonnante la diffusion d'un reportage d'Envoyé Spécial sur le Front national à quelques semaines de l'élection."





Le responsable FN ne reconnaît pas formellement, donc, qu'il s'agit bien là d'une parodie. Les autres membres du parti en charge de la communication, eux, nous assurent qu'ils ne sont en rien informés de cette campagne. Mais un examen approfondi de la tendance #ErnotteGate permet d'y voir un peu plus clair. En effet, nous constatons que ce hashtag, qui existait déjà de manière sporadique sur les réseaus sociaux, a été massivement repris à partir du 16 mars, 23 heures. Soit le moment même où David Rachline a posté cette vidéo, qu'il dit "avoir trouvée sur Internet". Il figure d'ailleurs, selon l'outil keyhole, en tête des tweets les plus influents à ce sujet, également associé aux termes "Envoyé Spécial" et "Macron". Des coïncidences qui prouvent, à tout le moins, une offensive virtuelle savamment organisée en parallèle de l'émission de France 2. Celle-ci avait commencé un peu plus tôt dans la semaine quand, invitée sur C8, Marine Le Pen accusait déjà Emmanuel Macron et Delphine Ernotte de copinage.