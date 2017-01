Et Jean-Luc Mélenchon annonça "le premier meeting politique mondial en hologramme" (pour contrer Marine Le Pen)

Jean-Luc Mélenchon souhaite ainsi, d'une part, témoigner de son goût pour les avancées scientifiques et technologiques, mais aussi "marquer le gouffre qui sépare le programme politique de Marine Le Pen" et les valeurs politiques qu'il souhaite incarner. "Je n'ai jamais accepté la banalisation de sa candidature et de son parti", clame l'ancien ministre.





Le FN n'est pas sa seule cible. Jean-Luc Mélenchon a également réitéré sa proposition faite à François Fillon, candidat de la droite, de "dialoguer". "S'il s'en sent la force, s'il est prêt à argumenter", ironise le leader de la gauche radicale. "J'ai le temps... On peut se voir pendant ce mois de janvier... S'il ne me regarde pas de trop haut."