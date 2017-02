Europe : si elle l’emporte, Marine Le Pen veut abandonner l’euro pour faire exploser l’ordre établi

Leader des sondages pour se qualifier pour le second tour de la prochaine élection présidentielle, Marine Le Pen et son envie de faire s’effondrer le système européen actuel questionne de plus en plus les analystes du Vieux continent. Ainsi, le quotidien britannique Daily Telegraph a cherché à comprendre comment la dirigeante du Front National voulait s’y prendre pour dynamiter l’ordre établi en cas de succès.





Le levier prioritaire actionné par Marine Le Pen sera la sortie de l’euro, selon nos confrères outre-Manche. "L’euro est un outil puissant utilisé par l’Allemagne pour mettre en place un dumping monétaire permanent", leur a confié la candidate. "Cela convient parfaitement aux Allemands mais malheureusement ses compagnons de voyage ne peuvent pas être sujets à cette misère pour favoriser leur bien-être".