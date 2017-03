Ex-fan de Montebourg, Guy Bedos pourrait (finalement) voter... Macron (contre Le Pen)

Il ne faut pas chercher bien loin la raison d'une telle prise de position : "Il est possible que je vote pour lui pour empêcher Le Pen de passer", écrit-il. Un "vote utile" en bonne et dûe forme, pour un candidat sur lequel il avoue n'avoir "pas d'avis". Un positionnement dans le droit fil d'un certain Manuel Valls, qui préférerait éviter le vote Hamon afin d'empêcher le Front national de gagner l'élection présidentielle, mais aussi d'un certain Robert Hue.





Un Manuel Valls dont Guy Bedos avait déclaré, début janvier 2017, qu'il était "de gauche comme [lui était] d'extrême droite", et au sujet duquel il avait dit vouloir "lui péter la gueule par moment". Quant à Emmanuel Macron, Guy Bedos ne l'avait pourtant pas épargné, ces dernières semaines. "Il serait plus amené à devenir acteur que Président", jugeait-il en janvier à propos de celui qu'il jugeait "très avantagé par les médias". "Il a presque l'âge de mon fils", plaisantait-il dans Le Figaro en décembre 2016 tout en prévenant : "Si on donnait la présidence à mon fils, je quitterais le pays."