Exonérer 80% des Français de la taxe d'habitation : la promesse de Macron inquiète les maires

De plus, cette mesure serait "démagogique car existent déjà de nombreux dispositifs d'allègements, de dégrèvements, d'exonération ou de plafonnement de la taxe d'habitation dont bénéficient les habitants", estime l'AMF, qui précise qu’aujourd’hui "42% des foyers en bénéficient, soit 13 millions de foyers environ". Une telle promesse serait de surcroît "non financée car l'Etat, depuis longtemps, ne compense plus réellement les conséquences de ses propres décisions".





Enfin, poursuit l’AMF, cette exonération serait "attentatoire aux libertés locales": "en privant de manière autoritaire les communes et leurs intercommunalités d'un tel montant de ressources propres, l'Etat remettrait en cause leur libre administration et leur capacité d'assurer les services publics essentiels attendus par la population, de l'école à la solidarité", prévient l'AMF.