"Fabriqué en France" : Le Pen mise plus que jamais sur le protectionnisme

Au-delà du caractère sémantique, la présidente du FN a une nouvelle fois dénoncé "la mondialisation sauvage" et a prôné un "patriotisme économique" et un "protectionnisme intelligent", au moment même où le futur président américain Donald Trump -il prendra ses fonctions ce vendredi 20 janvier- adopte un discours similaire. D’ailleurs, Marine Le Pen estime que le futur locataire de la Maison Blanche, ainsi que la Première ministre britannique Theresa May, "appliquent son programme".





"Et ça marche très bien puisque en un tweet, Donald Trump a réussi à obtenir plus de relocalisations aux Etats-Unis que MM. Sarkozy et Hollande en 10 ans de mandat", a-t-elle lancé, en référence au message qui aurait convaincu Ford de ne pas investir au Mexique et de relocaliser les emplois prévus aux Etats-Unis.