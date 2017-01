Fillon a-t-il eu sa part des millions d'euros siphonnés par des sénateurs UMP ?

L'enquête porte sur un système de détournement mis en place entre 2003 et 2014 au sein du groupe de l'UMP par certains de ses membres. Elle couvre pour le moment une période allant de 2009 à 2014. L'argent détourné provenait de l'enveloppe versée aux sénateurs pour rémunérer leurs collaborateurs. Et quand le salaire de ces derniers était versé et qu'il restait un résidu, ce dernier devait normalement renflouer les caisses destinées à financer le fonctionnement du groupe parlementaire. Mais la justice suspecte qu'un tiers de cette somme serait allé... dans les poches de certains sénateurs, dont plusieurs ont été mis en examen ces dernières semaines.





Mediapart (lien payant) révèle ce samedi que François Fillon aurait bénéficié de ce même système, à hauteur de 25.000 euros, alors qu'il était sénateur de la Sarthe, de 2005 à 2007, après avoir été ministre du Travail sous Jean-Pierre Raffarin. Soit sur une période que l'enquête ne couvre pas. Contacté par le site, l'entourage de François Fillon a refusé de commenter "une affaire en cours", tout comme l'ancien trésorier du groupe UMP au Sénat, mis en examen depuis novembre 2016 dans cette affaire.