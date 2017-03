Aujourd'hui, ces anciens soutiens de François Fillon l'ont tous lâchés

DE LA CHANCE AU TIRAGE... OU PAS





On connaît les affiches des quarts de finale de la Coupe de France : Avranches (Nat.) - PSG / Angers SCO - Bordeaux / AS Monaco - Bergerac (CFA) ou Lille et enfin Frejus-Saint-Raphaël - EAGuingamp. Ces rencontres se dérouleront les 4 et 5 avril prochains