Fillon, Hamon, Le Pen, Macron... Quel sont leurs livres, séries ou films préférés ?

Pour ce qui est des goûts musicaux, Nathalie Arthaud est branchée Amy Winehouse, là où Jean Lassalle se dit plus fan de Marcel Amont. Philippe Poutou entonne Les Béruriers Noirs et précisément leur chanson Salut à toi. Jacques Cheminade donne une réponse plus dense : "Jean Ferrat chantant Aragon hier, et Kery James ou Stromae aujourd'hui."





Dupont-Aignan aime Barbara, Fillon clame Sting spontanément, Le Pen témoigne de son admiration pour Dalida.





