Fillon, Le Pen, Hamon, Macron, Mélenchon... Pierre Gattaz, patron du Medef, distribue les bons et les mauvais points

S'il dit vouloir "comprendre, discuter", Pierre Gattaz s'en prend vivement au projet de Marine Le Pen, qui est selon lui "un programme de repli, de renoncement, avec 125 milliards d'euros de dépenses en plus". Il dénonce aussi son projet de sortie de l'euro.





Du même coup, le patron des patrons s'en prend à Benoît Hamon et à Jean-Luc Mélenchon, dont les programmes aboutissent selon lui à des hausses de dépenses respectives "de 150 et 175 milliards d'euros". Pierre Gattaz conclut avec un procès du revenu universel et tout particulièrement du programme de Benoît Hamon :