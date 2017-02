Fillon, Macron, Hamon, Mélenchon, Le Pen : que proposent les candidats à la présidentielle en matière de santé ?

Le candidat républicain a longtemps été décrié pour son programme de santé et accusé de vouloir privatiser la Sécurité sociale. Les propositions qu'il a présentées ce mardi à la Mutualité française n'ont plus rien à voir avec celles qu'il proposait lorsqu'il faisait campagne pour la primaire de la droite et du centre. L'ancien Premier ministre a assuré que le niveau de prise en charge des dépenses ne diminuera pas et pose l’objectif d’ici 2022 d’un reste à charge 0 pour les dépenses les plus coûteuses.





Il propose aussi la création d’une Agence de garantie de la couverture solidaire des dépenses de santé, un grand plan santé à l’école, la prise en charge à 100% des lunettes pour les enfants dès 2017, une consultation de prévention longue et gratuite tous les deux ans pour tous les Français, et une augmentation des aides à l’acquisition d’une complémentaire santé pour les retraités les plus modestes. Il souhaite également supprimer la généralisation du tiers payant.





François Fillon a évoqué la suppression de postes à l'hôpital, "sur les fonctions administratives" et non le personnel soignant, alors qu'il souhaite supprimer 500.000 postes de fonctionnaires au cours de son quinquennat.