Filoche : "On verra le derrière de Macron très vite comme celui de Bernard Tapie et d’autres qui l’ont précédé"

Gérard Filoche veut néanmoins croire que la dynamique d’Emmanuel Macron et "les illusions de ce type malgré cinquante Unes de journaux, ça finit toujours par éclater". Sa chute serait d’ailleurs proche : "c’est comme le singe, plus il monte haut dans le cocotier, plus on voit son derrière. Et on verra le derrière de Macron très vite comme celui de Bernard Tapie et d’autres qui l’ont précédé", a-t-il lancé.