Vous n'avez pas tout suivi à l'affaire Richard Ferrand ? Voici ce qu'il faut savoir

Entre la mise en examen de Richard Ferrand et la cloture de l'affaire, le gap était grand pour le député du Finistère. S'il avait été mis en examen, de quelle indulgence pouvait bien faire preuve à son égard une majorité qui s'était posée, via la loi de moralisation de la vie publique, en garante de la moralité des comportements des acteurs politiques ? Mais sa position à la tête des députés LREM, alors qu'il a été critiqué pour son inconstance et ses absences régulières durant l'été et les débats sur les ordonnances, n'en aurait été que plus fragilisée.





Le scénarion catastrophe a finalement été évité pour la majorité LREM, et c'est finalement le classement sans suite qui a été privilégié. Richard Ferrand devrait pouvoir alors mener les plus de 300 députés de la majorité et défendre les réformes du quinquennat avec plus de vigueur qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Et, pourquoi pas, prétendre de nouveau à un poste de ministre au sein du gouvernement, lui qui n'avait pas fait mystère de sa frustration au moment de quitter la Cohésion des Territoires.