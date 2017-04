Fin de vie : que proposent les principaux candidats sur l'euthanasie ?

Le candidat du Parti socialiste Benoît Hamon souhaite légaliser l'euthanasie. "Je créerai le droit à une aide médicale pour mourir dans la dignité pour toutes les personnes atteintes d’une maladie incurable qui le demandent, au moment où elles le demandent. La dignité est un droit primordial qui doit être garanti tout au long de la vie, y compris dans les moments les plus difficiles", indique-t-il sur son site de campagne.





Le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, souhaite aussi aller vers une autorisation de l'euthanasie. Et il veut même aller plus loin en autorisant le "suicide assisté". "Je veux introduire dans le débat le droit à être maître de soi-même. Il y a un lien direct entre le droit à l'avortement et le droit au suicide assisté", a-t-il déclaré dans un entretien au Journal du Dimanche, proposant "que ces deux droits soient inscrits dans la Constitution".





Philippe Poutou, le candidat du NPA, s'est également prononcé en faveur de l'euthanasie et du suicide médicalement assisté. "Je suis pour le droit de chacun et chacune de disposer librement de son corps, de sa vie et donc de sa mort. Aussi je suis pour le droit à l’euthanasie et au suicide assisté dans la mesure où il est librement décidé", a-t-il affirmé à Libération.