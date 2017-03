Fiscalité : les propositions des candidats passées au crible

On y est presque : dans moins d'un mois, plus de 45 millions d'électeurs seront appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Chômage, sécurité, emploi... les préoccupations des Français sont nombreuses et les attentes qui pèseront sur les épaules de celui ou celle qui succèdera à François Hollande sont nombreuses.





Parmi les appréhensions des Français, on retrouve notamment la question de la fiscalité. Qui propose quoi en matière d'imposition ? Le JT de 13h vous propose de faire le point sur les principales mesures envisagées par les candidats.