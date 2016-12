Damien Philippot, frère de Florian, rejoint l'équipe de campagne de Marine Le Pen

Damien Philippot participera également au conseil stratégique de campagne et au comité de pilotage, équipe restreinte autour de Marine Le Pen. Il a par ailleurs déjà pris part à une réunion programatique entouré de plusieurs cadres et de membres des Horaces, un collectif d'intellectuels et de cadres d'entreprises chargés d'alimenter les propositions de la candidate à la présidentielle.