Priorité nationale, danger pour la démocratie... la perception du FN en 5 chiffres

C'est une des mesures-phare de Marine Le Pen et des 144 propositions avancées par son parti au début du mois de février. Constitutionnaliser la "priorité nationale". Concrètement, cela passerait par une taxation des contrats des travailleurs étrangers. Une taxation supplémentaire à celle qui est déjà mise en place. Mais cette mesure n'accueille pas les éloges des Français interrogés : ils sont plus de 3 sur 4 à ne pas trouver la mesure pertinente et à ne pas comprendre pour quelles raisons on ferait passer les citoyens français devant les étrangers, qu'elle qu'en soit la façon. A noter que, malgré cette opposition, plus d'une personne interrogée sur deux juge qu'il y a trop d'immigrés en France.