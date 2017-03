Marine Le Pen : quelle stratégie pour plaire aux patrons ?

Du coup, seules les petites entreprises qui n’exportent pas peuvent éventuellement tirer profit d’une victoire de Marine Le Pen. D'où la tentation pour Alexandra Frantz, dirigeante d'une société de quatre personnes spécialisée dans l'événementiel, de lui faire confiance. "Depuis 20 ans que je suis en entreprise, à chaque fois, on a été envahi un peu plus par la paperasse et les taxes. Je ne vois pas ce qui pourrait se passer de pire. Aujourd'hui on est sous le coup des impôts supplémentaires et on est acculés par les charges", souligne-t-elle à l’AFP.





A l’inverse, les dirigeants des banques sont les plus angoissés à l’idée de voir Marine Le Pen accéder à l’Élysée. D’après un récent article du Monde, le "Frexit" (la sortie de la France de l'UE) est aujourd’hui incontournable lors de leurs rencontres avec des investisseurs étrangers. Dans ces conditions, les banquiers hexagonaux tentent tant bien que mal de les rassurer . "Nous expliquons que pour sortir de l’euro, il faudrait non seulement que Marine Le Pen l’emporte, mais aussi qu’elle ait une majorité, et ensuite que les Français votent oui à un référendum. Est-ce qu’il y a une chance que ça arrive ? Mathématiquement oui, comme une météorite peut, mathématiquement, frapper la Terre, raconte au Monde un cadre important d’une des principales banques françaises.