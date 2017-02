Fonctionnaires, TVA, non-cumul des mandats : l'air de rien, François Baroin sape le programme de François Fillon

François Fillon a fait de la suppression de 500.000 emplois publics l’une des promesses phares de sa campagne, et selon lui cette mesure concernerait les emplois dans les collectivités territoriales. Il a assuré le 9 février dernier qu’il n’était "pas question de remettre en cause" la libre administration des collectivités, mais qu’elles seraient "concernées au premier chef par les enjeux d’amélioration de la gestion des ressources humaines". Or pour François Baroin, "la Constitution garantit la libre administration des collectivités territoriales. Elle ne sera pas changée sur ce sujet". "Vous verrez que le cadre d’un contrat de mandature nécessaire entre l’Etat et les collectivités territoriales, notamment les communes qu’il faut protéger, sera dans des proportions acceptables par tous et pour tous."