"France forte" : quand François Fillon reprend le slogan de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012

Si François Fillon a dit ne pas vouloir de slogan pour la suite de sa campagne, il en avait pourtant un pour la primaire de la droite et du centre. En effet, l'ancien Premier ministre et ses équipes avaient choisi : "Le courage de la vérité". Et là encore, ce n'était pas la première fois que celui-ci était utilisé. Comme l'avait repéré le Lab d'Europe 1, il s'agissait du même que celui d'Arnaud Montebourg en 1997, 2002 et 2007. Il est décidément difficile de trouver de bons slogans qui n'ont jamais servi.