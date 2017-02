François Bayrou candidat : le site bayrou.fr a-t-il vendu la mèche ?

La capture d'écran qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux ne va pas faire plaisir aux soutiens d'Emmanuel Macron, pas plus qu'à l'intéressé. C'est en effet la page d'accueil du site bayrou.fr qui a été repérée par de nombreux utilisateurs de Twitter. On y voit François Bayrou, qui souffle le chaud et le froid depuis des semaines sur l'hypothèse de sa candidature, adossé contre un poteau, l'air paisible... presque présidentiel.





Le détail qui tue ? Cette proposition faite aux internautes de "suivre la campagne" du candidat, demande de coordonnées et citation solennelle à l'appui : "Les Français sont mûrs pour des temps nouveaux. Telle est ma conviction."