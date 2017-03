François Bayrou perd son portable dans un taxi parisien... il est retrouvé dans la sacoche d'un maire breton

Par quel tour de passe-passe l'iPhone 7 de François Bayrou a-t-il pu se retrouver entre les mains d'un marin de la marine marchande, originaire de Brest (Finistère), par ailleurs, maire PS d’une petite commune bretonne ? Comme le raconte Le Parisien, tout commence mardi 28 février, en fin de soirée. Le président du Modem se rend rue de Grenelle dans le VIIe arrondissement de Paris en taxi, dans le quartier des ministères et de l'Assemblée nationale. Après s'être fait déposer, il s'aperçoit très vite qu'il a oublié son portable dans le véhicule.





Ni une, ni deux, le maire de Pau compose le 17 (police secours) pour raconter sa mésaventure. Il faut dire qu'en cette période électorale tourmentée, quoi de plus sensible qu'un téléphone et son carnet d'adresses, regorgeant de contacts plus sensibles les uns que les autres ! Nouvelle déconvenue. Le président du Modem se présente : "Je suis François Bayrou. J'ai perdu mon téléphone portable". Réponse de la police : "Et moi, je suis la reine d'Angleterre". Interrogée par Le Parisien, une source policière reconnaît : "C'est vrai qu'on a d'abord cru à un appel farfelu, une blague !"