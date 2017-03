Ces anciens soutiens de François Fillon qui l'ont déjà lâché

Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, a été la première à lâcher François Fillon. Dans un communiqué publié mercredi soir, elle l'a appelé à "prendre une décision plus grande que son destin personnel". "C'est de l'avenir de la France dont il est question, de l'avenir des idées et des valeurs portées par la Droite et le Centre". Elle a été suivie par le sénateur de l'Hérault Jean-Pierre Grand, le conseiller LR Vincent Le Roux, le conseiller municipal de Neuilly Franck Keller, le sénateur du Finistère Michel Canevet et le député du Maine-et-Loire Michel Piron. Benoist Apparu, député de la Marne, a publié avec le sénateur de Maine-et-Loire Christophe Béchu et le député de Seine-Maritime Edouard Philippe un communiqué dans lequel ils expliquent pourquoi ils se retirent de la campagne. "La tournure que prend aujourd'hui la campagne nous paraît incompatible avec notre façon d'envisager l'engagement politique."