Fillon compare sa situation à celle de Pierre Bérégovoy : pourquoi son parallèle avec le suicide de l'ancien Premier ministre passe mal

Pour essayer de se défendre et de montrer qu'il avait été affecté par les affaires dont il est accusé, François Fillon a tenté une comparaison osée jeudi soir sur France 2. "J’ai été élu à 27 ans. Est-ce qu’une seule fois, on a mis en cause mon honnêteté, mon intégrité ? Jamais. Et voilà que tout d’un coup, je deviens un personnage sulfureux, corrompu. Cette image me blesse et me fait souvent penser à Pierre Bérégovoy", a-t-il confié, en référence à l’ancien Premier ministre socialiste qui s’est suicidé en 1993.





A la question de savoir s’il avait envisagé de mettre fin à ses jours, Fillon a enchaîné : "En tout cas, j’ai compris pourquoi on pouvait être amené à cette extrémité quand tout d’un coup, l’image qui est donnée de vous n’est pas une image de ce que vous êtes, en tout cas de ce que vous croyez être."