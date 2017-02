Fillon dénonce "un coup d'Etat institutionnel" et accuse le pouvoir

François Fillon tente de retenir ses troupes. Conscient des rumeurs de remplacement pur et simple qui se font de plus en plus insistantes dans les rangs de la droite, le candidat à la présidentielle, en très grande difficulté dans l'affaire Penelope Fillon, a demandé un délai à ses soutiens pour tenter de clarifier la situation, selon des élus présents lors de la réunion.





L'ancien Premier-ministre, qui fait face à une chute vertigineuse dans un sondage, a demandé aux parlementaires de "tenir 15 jours, d'être totalement solidaires", jusqu'au résultat, espère-t-il, de l'enquête sur les rémunérations de son épouse. "Tout bricolage qui pourrait être imaginé se traduirait par notre échec", a-t-il lancé à ceux qui font circuler les noms des possibles candidats alternatifs.