Fillon, Macron... pourquoi les candidats bichonnent les chasseurs

"Dans les années 1990, le vote chasseur était deux tiers à gauche et un tiers à droite parce que la chasse est une activité vraiment populaire", rappelle-t-il avant d’évoquer le parti Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT), qui avait participé aux scrutins de 2002 et 2007. A cette époque, "les suffrages exprimés se sont équilibrés : un tiers CPNT, un tiers à droite et un tiers à gauche". Actuellement, alors que le CPNT s’est associé au parti Les Républicains, Willy Schraen estime que "le FN capte désormais près de 40 % du vote chasseur". Le reste étant "réparti entre la gauche et la droite".





D’après une enquête Ifop publiée en 2013, la gauche dans son ensemble a recueilli "42,5% des votes auprès des chasseurs" à l’élection présidentielle de 2012. Quant à la droite et l’extrême-droite, elles ont pu s’appuyer "sur un score de 54 %". Et l’institut de sondage d’en conclure : "Si la gauche est donc à ‘son poids’ parmi l’électorat chasseur, celui-ci penche néanmoins nettement plus à droite que le corps électoral français".