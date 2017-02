"Prise d'otage", "vol"... Le camp Fillon réplique au communiqué du parquet financier

Dénonçant à nouveau ce jeudi, une violation du secret de l’enquête "qui viennent alimenter une machine médiatique complémentent folle", selon le commentaire de Me Lévy, lui et son confrère maintiennent dans leur communiqué "que l'enquête se déroule en violation des règles de compétence du Parquet national financier et, plus grave encore, du principe de la séparation des pouvoirs".





Sans surprise, le candidat LR à la présidentielle a dénoncé à son tour auprès de journalistes du Figaro "un acte de communication" du parquet financier.