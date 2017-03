François Fillon et ses enfants : des virements qui intriguent

Ainsi, selon Le Parisien, sur les 46.000 euros nets qu'elle a touchés, 33.000 ont été rétrocédés progressivement. Il s'agirait de remboursements des frais de son mariage, avancés par son père en 2006. François Fillon aurait remis notamment 14 factures aux policiers concernant le chapiteau, le traiteur, la robe de mariée etc. Le tout pour 44.000 euros.





Mais selon Le Parisien, les enquêteurs et magistrats auraient des doutes sur cette version et se demanderaient si ces virements ne serviraient pas à maintenir le train de vie de François Fillon. D'autant que son fils Charles a fait de même. Il a déclaré avoir versé mensuellement environ un tiers de son salaire d'attaché parlementaire (4846 euros brut/mois) à ses parents. Selon l'avocat de la famille Antonin Lévy, "François Fillon payait à son fils une partie de son loyer et de son argent de poche, à partir du moment où il a gagné sa vie, il était normal qu’il le rembourse."