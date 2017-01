François Fillon, "geek" revendiqué... et insoupçonné

Sur son site officiel, François Fillon consacre d’ailleurs - même s'il n'est pas le seul - un volet au numérique. "Cessons d’être à la traîne des géants américains et asiatiques et créons nos leaders européens !" exhorte-t-il avant de décliner ses propositions en la matière. Permettre au plus grand nombre de Français d’avoir accès au très haut débit, généraliser l’enseignement numérique ou encore renforcer la cybersécurité sont des idées qui figurent dans son projet. Alors, François Fillon en héros des nouvelles technologies, vérité ou coup de com' pour donner un coup de jeune à son image, souvent jugée austère ? Un peu des deux, sans doute.