Démonstrations de force, contre-vérités et couac : retour sur la première semaine de la nouvelle campagne de Fillon

Comme souvent lorsqu’il s'agit d’une manifestation, les chiffres de la police et des organisateurs sont diamétralement opposés. Malgré la pluie battante qui tombait sur Paris le dimanche 5 mars, de nombreux militants avaient répondu à l’appel de François Fillon. A la tribune, son plus fidèle lieutenant et coordinateur de sa campagne, Bruno Retailleau, annonce que 200.000 personnes sont présentes. Un chiffre que reprendra François Fillon, à plusieurs reprises, le soir même lors de son interview au 20h de France 2.