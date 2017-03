François Fillon : le résumé d'une journée riche en rebondissements

ÉPREUVES - 7h30 ce matin : François Fillon est attendu au salon de l'Agriculture... mais il ne viendra pas. A 8h11, le communiqué tombe : une conférence de presse inattendue est prévue un peu plus tard dans la matinée. La confusion règne. Le candidat de la droite et du centre prend finalement la parole et annonce sa mise en examen prochaine mais réitère sa volonté de maintenir sa candidature. Dans la foulée, Bruno Le Maire annonce renoncer aux fonctions qu'il occupait jusqu'ici dans la campagne de candidat...