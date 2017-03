François Fillon mis en examen : redouté et très discret, qui est Serge Tournaire, le juge en charge de l'enquête ?

Si le monde politique et judiciaire le connaît bien, il n’en est pas de même du grand public. Le juge est très discret, il ne répond pas aux sollicitations des médias et il n’existe presque pas de photos de lui. Hormis ce cliché volé de Serge Tournaire publié en mai 2014 par le magazine Valeurs actuelles, et qui avait provoqué sa colère.