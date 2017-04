François Fillon ne veut plus répondre sur les "affaires" : "Chacun pose les questions qu'il veut, je réponds à qui j'ai envie"

Non, c'est non. François Fillon l'avait promis il y a un mois, ce n'est pas à trois jours du scrutin qu'il va céder : pas question pour le candidat de la droite d'évoquer les "affaires" en cours et sa mise en examen. Il a justifié jeudi matin sur RTL l'annulation d'une interview prévue avec Le Monde car le quotidien du soir souhaitait l'interroger sur ces sujets et il a refusé. Pour le candidat, pas question de se laisser imposer des questions par les journalistes...