"Racisme anti-Français" : qui inspire la nouvelle formule choc de François Fillon ?

Un coup d'oeil aux archives montre qu'avant lui, peu de responsables de l'UMP puis des Républicains ont employé l'expression "racisme anti-français". Parmi ces quelques cas, on se souvient d'une tribune (et d'un livre) de Jean-François Copé, qui avait dénoncé en 2012 un "racisme anti-blanc". Le député-maire de Meaux y racontait le témoignage d'une mère de famille dont le fils avait été agressé, et qui, étant allée demander des explications auprès de l'auteur de l'agression, s'était entendue répondre : "Si t'es pas contente, casse-toi, la Gauloise".





Jean-François Copé en avait déduit qu'un "racisme anti-blanc" se développait "dans certains quartiers de nos villes, où des individus méprisent des Français qualifiés de Gaulois, au prétexte qu'ils n'ont pas la même religion, la même couleur de peau ou les mêmes origines qu'eux". A l'époque, la sortie du député avait suscité une vague de réprobation dans les rangs de la droite, dont la filloniste Valérie Pécresse. En pleine campagne pour la présidence de l'UMP face à Jean-François Copé, François Fillon lui-même n'avait pas condamné les propos de Jean-François Copé, mais il avait appelé à la prudence. Voici ce qu'il avait dit :