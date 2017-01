François Fillon se disant "gaulliste" et "chrétien" : une "faute morale" pour Henri Guaino

RELIGION - Invité de LCI jeudi matin, Henri Guaino, ex-conseiller de Nicolas Sarkozy et candidat à la présidentielle, a condamné une "faute" commise par François Fillon lors de son passage sur TF1 mardi. "On ne peut pas dire qu'on lutte contre le communautarisme et qu'on est le candidat des chrétiens", attaque le député.