Un lapin, sept ans de réflexion... La compagne de Benoît Hamon, Gabrielle Guallar, raconte leur drôle de rencontre

C'est une question de hasard. De chance aussi. On pourrait même évoquer les astres si l'on voulait se faire poète. La manière dont Benoît Hamon et sa compagne Gabrielle Guallar se sont rencontrés aurait pu faire un très bon scénario de film. L'histoire est racontée - et c'est suffisamment rare pour être souligné - par celle qui partage la vie du candidat socialiste à la présidentielle. Le récit est fait dans Le Couloir de Madame, dans lequel Alix Bouilhaguet, rédactrice en chef de L'Emission politique sur France 2, suit le quotidien des compagnes et compagnons de quatre prétendants à l'Elysée.