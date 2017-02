Gérard Larcher au Grand Jury : "François Fillon sera au deuxième tour de l'élection présidentielle"

Si Gérard Larcher n'a pas attaqué frontalement Emmanuel Macron, comme certains camarades LR ont pu le faire cette semaine, il s'est attardé sur la proposition du candidat d'En Marche de supprimer la taxe d'habitation pour une grande partie des contribuables.





"Une mesure à 10 milliards, non financée", a tranché le sénateur, qui reproche à l'ex-ministre de l'Economie de ne pas avoir consulté les maires sur cette question. "C'est l'exemple de quelqu'un qui n'a pas d'expérience territoriale. Vous êtes sur un problème de liberté locale." Et de conclure : "C'est une mesure un peu démago. Plus de 40% des ménages bénéficient déjà d'aménagements".