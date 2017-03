Gilbert Collard espère-t-il "virer Philippot" au prochain congrès du Front national ?

L’ouvrage des journalistes de LCP Astrid de Villaines et Marie Labat révèle que Florian Philippot n’est guère apprécié au sein du Front national. "Il n’y a pas de rivalités qu’entre des gens qui sont d’égale dimension. Philippot ne m’est pas comparable", tacle Jean-Marie Le Pen, président d’honneur exclu en août 2015 puis réintégré. Cette attaque n’est pas très surprenante au vue des innombrables accrochages entre les deux hommes.





Si, au sein du parti, nombreux sont ceux qui vantent les talents de communicant ou sa force de travail, la biographie livre des propos assez désagréables. Pour Wallerand de Saint Just, le numéro 2 du FN serait "trop colérique" et "pas drôle". "Il ne sait pas mettre de liant", aurait critiqué Jean-Lin Lacapelle, secrétaire général adjoint du parti. Une phrase, elle-aussi, démentie par l'intéressé dans un tweet. "Les bonnes manips et mesonges de campagne ! Florian est et restera un élément du succès. N'en déplaise aux calomniateurs !"