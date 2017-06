Qui est Geneviève Darrieussecq, la nouvelle secrétaire d'État auprès du ministre des Armées ?

Signe(s) particulier(s) : Maire de Mont-de-Marsan depuis 2008 et élue députée de la 1ère circonscription des Landes, cette proche de François Bayrou a exercé en tant que médecin allergologue pendant vingt-cinq ans. Conseillère régionale d'Aquitaine entre 2004 et 2015, elle préside depuis 2009 l'agglomération de Mont-de-Marsan et est membre du bureau exécutif national du MoDem. Elle a été faite Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juillet 2011.





Avec la loi sur le non-cumul des mandats, elle avait prévu de lâcher son fauteuil de maire. Elle va également quitter celui de députée, au profit de son suppléant, Fabien Lainé, maire de Sanguinet.