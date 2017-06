Qui est Jacques Mézard, le nouveau ministre de la Cohésion des Territoires ?

Signe(s) particulier(s) : Élu d'un département rural, le Cantal, il entame une carrière ministérielle en devenant le ministre de l'Agriculture du gouvernement d'Edouard Philippe. Il est le second ministre issu des rangs du PRG nommé dans l'exécutif, Annick Girardin, nommée ministre de l'Outre-mer. Président du groupe du Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) au Sénat depuis 2011, il avait soutenu Emmanuel Macron dès le lancement de son mouvement En Marche et s'était vu nommé le 17 mai 2017 au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.