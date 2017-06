Sébastien Lecornu nommé secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot

Signe(s) particulier(s) : Plus jeune membre d'un gouvernement de la Ve République, ce proche de Bruno Le Maire compte d'autres "records" à son tableau de chasse : plus jeune assistant parlementaire de l'Assemblée nationale à 19 ans, plus jeune conseiller ministériel du gouvernement de François Fillon à 22 ans et plus jeune président de département à 29 ans.





Militant UMP à l'âge de 16 ans, ce jeune loup de la politique - qui a quitté son poste de maire de Vernon pour cause de cumul des mandats - a parmi ses faits d'armes fait basculer l'Eure à droite après 14 ans de règne de la gauche.