"Je vais vous foutre un procès" : Philippe Poutou pousse François Fillon à bout

"Je suis ouvrier à l'usine Ford à Bordeaux, et à part Nathalie Arthaud sur ce plateau, je crois que je suis le seul à avoir un métier normal." Ce mardi 5 avril, on a vu un Philippe Poutou en très grande forme. Le candidat NPA à l'élection présidentielle avait sorti la sulfateuse. Il a tour à tour accusé François Fillon de "piquer dans les caisses publiques" et pour Marine Le Pen, il a eu ces mots : "Nous, quand on est convoqué par la police, nous n'avons pas d'immunité ouvrière, on y va".





Dans une seconde salve, il a déclaré : "François Fillon, plus on fouille plus on sent la corruption, la triche, ce sont des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, l'austérité alors qu'ils piquent dans les caisses", a dénoncé Philippe Poutou. Il a ensuite dénoncé les "politiciens corrompus, déconnectés de la réalité". Mais ses prises de position tranchées sur la question de l'exemplarité en politique et ses attaques à l'encontre de François Fillon ont poussé à bout le candidat LR.