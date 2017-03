"Le Grand Débat" de la présidentielle : ces points faibles sur lesquels chaque candidat va être attaqué

Au lendemain de sa victoire surprise à la primaire de la droite, la classe politique et les médias annonçaient déjà un duel Fillon-Le Pen au second tour de la présidentielle. Mais les révélations du Canard Enchaîné sur les soupçons d’emplois fictifs de sa femme Penelope, puis de nouveaux éléments sur ses enfants, ou encore sur les 13000 euros de costumes dont on lui a fait cadeau, ont complètement changé la donne. Après sa mise en examen le 14 mars dernier, difficile d'imaginer François Fillon échapper à des attaques sur les affaires et sur la valeur de sa parole. Le 26 janvier dernier, il avait déclaré sur le plateau de TF1 qu’il se retirerait de l’élection "s’il était mis en examen", chose qu’il n’a pas faite après sa mise en examen. "Il y en a qui ont le sens des affaires, moi j'ai le sens de l'Etat", déclarait Benoît Hamon lors de son meeting à Bercy.





Son programme économique sera un des points d'attaques de ses adversaires. Fin des 35 heures, retraite à 65 ans, refonte du Code du travail et des négociations sociales, le programme économique de François Fillon prône la rigueur et l’austérité pour relancer la croissance économique. "Je vois une droite dure et réactionnaire", déclarait Emmanuel Macron lors d’un meeting à Reims le 17 mars. Le programme du candidat LR est "extrêmement dangereux" et risque de provoquer "le chaos social", estimait Benoît Hamon lors d’un déplacement en Outre-mer. Pour Marine Le Pen, Fillon est "un pantin" à la solde "des puissances financières et des lobbies à Bruxelles".