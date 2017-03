Baisse des impôts et des taxes, hausse des salaire... ce que proposent les candidats pour le pouvoir d'achat

Comme François Fillon, Emmanuel Macron entend s'attaquer aux cotisations salariales (maladies et assurances chômage) pour réduire l'écart entre les salaires nets et le brut. Il entend compenser ce manque à gagner par une hausse de la CSG, dont seront exonérés les chômeurs et 40% des retraités les plus modestes. Dans la même optique, les heures supplémentaires seront exonérées de cotisations sociales. Les plus fragiles ne sont pas oubliés : l'ancien ministre de l'Economie promet ainsi, pour les adultes handicapés comme les personnes âgées, une hausse de plus de 100 euros mensuels des minimas sociaux. Pour encourager la reprise du travail, c'est une revalorisation de la prime d'activité qui sera proposée. Enfin, côté dépenses, Emmanuel Macron veut supprimer la taxe d'habitation pour huit foyers sur dix et promet le remboursement des prothèses dentaires et des lunettes à 100%.