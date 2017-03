Grand débat : la laïcité, un sujet de tension, mais quelles propositions ?

Jean-Luc Mélenchon, qui juge la laïcité "attaquée de toutes parts et instrumentalisée par ses adversaires historiques, intégristes religieux et racistes", propose plusieurs mesures générales pour en conforter le principe. Il souhaite ainsi abroger le concordat Alsace-Moselle pour généraliser l'application de la loi de 1905, "garantir la liberté de conscience et l'égalité de toutes les options spirituelles devant la loi" et "combattre tous les communautarismes et l'usage politique des religions".





Le candidat de La France insoumise veut surtout "refuser les financements publics pour la construction des édifices religieux", ou encore refuser des rencontres d'Etat à Etat où des femmes ministres seraient contraintes de "porter des accoutrements contraires à la dignité républicaine" et d'interdire la présence de ministres et de préfets aux cérémonies religieuses". Plus insolite : Jean-Luc Mélenchon veut abolir le titre de "chanoine de Latran" octroyé au président de la République.